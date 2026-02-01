Bélèti Le Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Bélèti

Vendredi 20 février 2026 de 20h30 à 23h.

Vendredi 20 mars 2026 de 20h30 à 23h.

Vendredi 17 avril 2026 de 20h30 à 23h.

Vendredi 15 mai 2026 de 20h30 à 23h.

Vendredi 19 juin 2026 de 20h30 à 23h. Le Café Culturel Citoyen 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-04-17 23:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-19

Le balèti (bal en provençal) est un instant de rencontre autour de danses traditionnelles européennes en groupe ou en couple. Chaque 3è vendredi, au 3C, un groupe de musique nous fait découvrir le temps d’un concert leur folklore de cœur.

.

Le Café Culturel Citoyen 23 boulevard Carnot Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The balèti (Provençal for ball ) is a moment of encounter around traditional European dances, in groups or couples. Every 3rd Friday at 3C, a group of musicians performs a concert of their beloved folklore.

L’événement Bélèti Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence