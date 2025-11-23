Belfort 1944 cité résistante Belfort

Territoire de Belfort

Tarif : 5 EUR

Date : 23 novembre 2025, 14:00

2025-11-23

Promenade au cœur de ville où monuments, bâtiments et autres traces de l’histoire rappellent les faits d’hommes et de femmes entrés en résistance.

A partir de 12 ans

Visites non échangeables, non remboursables (merci de respecter la consigne d’âge). .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

