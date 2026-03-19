Belfort à la loupe Belfort
Belfort à la loupe Belfort samedi 18 avril 2026.
Belfort à la loupe
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
A l’écoute de votre guide, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par la vie quotidienne, mais pourtant bien présents. Que vous soyez adulte, enfant, et surtout grand enfant, laissez-vous porter et découvrez Belfort autrement.
A partir de 7 ans .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belfort à la loupe
L’événement Belfort à la loupe Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)