Belfort Art Tour Tour 46 Belfort

La Galerie Robet Dantec investit la Tour 46 à Belfort !

Créée à Belfort en 2019, la Galerie Robet Dantec revient pour deux semaines dans la ville qui l’a vu naître avec une exposition événement installée dans les 300 mètres carré de la Tour 46 de la Citadelle de Belfort, un lieu exceptionnel inscrit aux Monuments Historiques.

Ces deux semaines d’exposition ont été imaginées comme une proposition Pop-Up , elles ouvrent le regard sur la création contemporaine pour offrir un panel représentatif de la scène artistique française de premier plan. L’exposition, qui réunit une quinzaine d’artistes confirmés, se déploie sur un thème commun. Les oeuvres évoquent souvent la question du paysage, naturel ou

construit. Dessins, peintures, sculptures, ou encore gravures, invitent à réfléchir à la place de l’être

humain dans son environnement et aux relations qu’il entretient avec le monde du vivant, mais également avec le non vivant, comme les roches ou l’eau.

Près d’une cinquantaine d’oeuvres récentes, exposées pour la première fois dans l’Est de la France, offriront ainsi aux visiteurs une expérience immersive privilégiée dans l’univers des arts visuels.

Liste des artistes exposés

BAGOT Yann (Paris) dessins à l’encre de Chine et sel

BRUEDER Rebecca (Marseille) dessins à l’encre

CONT Alberto (Venise, Italie), aquarelles sur papier

DARRAS Gaël (Escamps), aquarelles sur papier et sérigraphie

DESMOUSSEAUX Leah (Escamps), photographies et héliogravures

ELLOUZE Ilhem (Ronchamp et Nabeul, Tunisie), Acrylique sur toile et sculptures

FAUDON Bastien (Marseille), encre sur papier et sculptures

GADENNE Bruno (Paris), huiles sur toiles

GALLEY Raphaël (Dijon), sculpture

HAAS Robinson (Lyon), Dessins acrylique et crayon de couleur sur bois

LAMBERT Arthur (Landerneau), tempera sur papier

SILBANO Chloé (Paris), huiles sur toile

VORLE Isabelle (Paris), crayon de couleur et aquarelles sur papier

YU Jen-chih (Moret-sur-Loing), Peintures, dessins et gravures sur bois .

Tour 46 Rue de l’Ancien Théâtre Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 96 18 79 contact@galerierobetdantec.com

