Belfortrail Giromagny

Evénement sportif de l’automne, participez à l’un des 4 tracés dans le sud du Massif des Vosges. Pour les débutants, la Savoureuse est un parcours montagneux abordable de 13 km au départ de Giromagny. Le Girotrail est un itinéraire de 26 km, plus technique où il faut doser son effort. Les trailers chevronnés apprécieront l’exigence du Belfortrail avec son dénivelé positif de 3100.

La Collégienne, 3 km avec 80m de dénivelé pour les jeunes. .

Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

