BELFOUR Saint-Fraimbault-de-Prières

BELFOUR

Fram’bar Saint-Fraimbault-de-Prières Mayenne

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

2026-03-27

RDV au Fram’bar pour une représentation du groupe BELFOUR

Une tension émouvante qui prend aux tripes et parle à l’âme Belfour manie la poésie et le rock’ n’ roll avec la même exigence. C’est beau et puissant, intelligent et touchant. La subtile musicalité de Lucie Mena et Michael Sacchetti a déjà conquis bon nombre d’artistes hors pair comme Thibault Frisoni le binôme de Bertrand Belin avec lequel ils ont réalisés leur prochain album ou encore Pascal Humbert (ex Détroit, 16Horsepower…) avec lequel ils ont collaboré pour leur premier EP. Entre poésie captivante et énergie viscérale, leurs chansons sont autant d’histoires racontées avec ferveur, émotion et sensibilité.

Gratuit sur réservation .

Fram’bar Saint-Fraimbault-de-Prières 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25

English :

Rendezvous at the Fram’bar for a performance by the BELFOUR group

