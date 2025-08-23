Belgian B paragliding open Championnat belge de parapente Montagne de Chabre Val Buëch-Méouge

Montagne de Chabre Châteauneuf de Chabre Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-30

2025-08-23

Cet événement est spécialement conçu pour les pilotes ayant une expérience de base du vol cross-country, mais débutant en compétition.

Montagne de Chabre Châteauneuf de Chabre Val Buëch-Méouge 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 12 47 36 cvl@flylaragne.com

English :

The event is specifically designed for pilots who have basic cross-country experience but are new to competition flying. Tasks will be set with safety as the primary consideration, taking into account weather conditions and pilot skill levels.

German :

Diese Veranstaltung ist speziell für Piloten gedacht, die über grundlegende Erfahrungen im Streckenflug verfügen, aber gerade erst mit Wettbewerben beginnen.

Italiano :

Questo evento è stato progettato appositamente per i piloti con esperienza di base nel volo di fondo, ma che sono nuovi alle competizioni.

Espanol :

Este evento está especialmente diseñado para pilotos con experiencia básica en vuelo de cross-country, pero que son nuevos en la competición.

