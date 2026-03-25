Belgian Theory #1 : Hors des normes ? Les personnes trans dans la société Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Conseil scientifique : Paul Rivest, docteur en anthropologie, spécialiste des sexualités et des transmasculinités (IRIS)

Dix ans après l’abrogation de la loi qui imposait la stérilisation aux personnes désireuses de changer de mention de sexe à l’état civil, et à l’heure où la déconstruction du genre exacerbe toujours les débats, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris et la Bpi proposent un cycle de trois rencontres tout public sur les transidentités. En prenant en compte les cadres français et belge, ce cycle fait dialoguer universitaires, associations de personnes concernées et artistes pour rendre compte des réalités liées aux transidentités et des changements sociaux, culturels et artistiques qu’elles permettent.

Dans un contexte marqué par la persistance — et parfois la banalisation — de discours transphobes, ainsi que par les difficultés concrètes que peuvent rencontrer les personnes trans dans l’espace public, cette première table ronde du cycle Transidentités & société : normes, minorités, créations entend ouvrir un espace de réflexion et d’écoute. Elle propose d’explorer différentes manières de conceptualiser le genre afin de mieux appréhender la singularité, la richesse et la complexité des parcours de vie trans.

En croisant les analyses issues des recherches en sciences humaines et sociales avec les voix associatives et les récits d’expériences, la rencontre vise à faire dialoguer savoirs académiques et savoirs situés. Il s’agit non seulement de questionner les cadres théoriques qui façonnent notre compréhension du genre, mais aussi de mettre en lumière les réalités vécues par celles et ceux qui doivent négocier leur place au sein de normes sociales souvent rigides.

Les trajectoires des personnes qui, pour vivre dans le genre qui leur correspond, engagent des démarches personnelles, administratives, médicales ou sociales parfois complexes, seront au cœur des échanges.

Avec

Karine Espineira, sociologue des médias, membre associée au Sophiapol, Université Paris-Nanterre. Dernier ouvrage paru : Transidentités et transitudes, se défaire des idées reçues, avec Maud-Yeuse Thomas (Le Cavalier bleu, 2024)

Giovanna Rincon, directrice d’ACCEPTESS-T (association de défense des droits des personnes transgenres), autrice, avec Stéphane Malphettes de Moi, Giovanna, une enfance trans à Bogota (Grasset, 2026)

Emma Sarter, docteure en sciences psychologiques, autrice d’une thèse en 2024 sur la transphobie, actuellement chercheuse sur les discriminations et les inégalités à Unia, institution belge pour l’égalité des chances

Modération

Elie Hervé, journaliste, auteur·ice de Transphobia (Solar, 2025)

Conférence et table ronde. Dans le cadre du cycle : Transidentités & société : normes, minorités, créations. En partenariat avec la BPI.

Le mercredi 01 avril 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-02T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T19:30:00+02:00_2026-04-01T21:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/belgian-theory-1-hors-des-normes-les-personnes-trans-dans-la-societe +33153019696 info@cwb.fr



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