Belgique Sonique La Quincaillerie Guéret

Belgique Sonique La Quincaillerie Guéret dimanche 27 juillet 2025.

Belgique Sonique

La Quincaillerie 22 avenue Charles De Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

16 h Spectacle Las Vegas Éternel Par Les Chevaliers d’Industrie, un solo magique en camion (prix libre)

17 h 30 à 19 h 30 Atelier Impressionnant ! animé par Marine Daubenfeld (Gratuit)

Découverte de la gravure sur tetrapak, pour petits, grands et familles (enfants accompagnés)

18 h Concerts Guru Guru, La Jungle et It It Anita (prix libre)

à la Quincaillerie Numérique (22 avenue Charles de Gaulle, Guéret)

Buvette et restauration sur place .

La Quincaillerie 22 avenue Charles De Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr

English : Belgique Sonique

German : Belgique Sonique

Italiano :

Espanol : Belgique Sonique

L’événement Belgique Sonique Guéret a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Grand Guéret