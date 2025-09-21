Belgodere : Messe Notre Dame des sept douleurs – A Madonna di i setti Dulori, suivie d’une procession Église Saint-Thomas Belgodère

Belgodere : Messe Notre Dame des sept douleurs – A Madonna di i setti Dulori, suivie d’une procession Dimanche 21 septembre, 10h30 Église Saint-Thomas Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fête patronale du village de Belgodere, celle de Notre-Dame des Sept Douleurs (chapelle San Ghjuvanni)

Église Saint-Thomas Capanne, 20226 Belgodère, France Belgodère 20226 Haute-Corse Corse L’église a été fondée en 1560 grâce à des donations, et a appartenu aux Olivétains. Elle a été restaurée et modifiée à différentes époques. Le choeur a été construit en 1792. Vers 1870, la majeure partie de l’église est délabrée. Deux campagnes de travaux sont effectuées en 1872-1882 (extérieur) et 1885-1886 (intérieur). Le clocher actuel date de 1913. Les peintures du choeur (1849) et les cartons d’ornement de la façade principale sont dûs au peintre Giuseppe Marchesi. ££L’édifice comporte une nef principale et quatre chapelles latérales qui, après différents aménagements, ont été transformées en deux nefs latérales. La toiture est dominée par quatre coupoles, correspondant chacune à une chapelle latérale. Le chevet est plat. La porte centrale de la façade est encadrée par des pilastres à chapiteaux corinthiens et surmontée d’un fronton triangulaire.

Corse-Matin