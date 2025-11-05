Belinda Davids Bourges
Belinda Davids Bourges mercredi 5 novembre 2025.
Cher
Belinda Davids 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 20:00:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Venez écouter la douce voix de Belinda Davids
Après son triomphe à la Salle Pleyel à Paris, Belinda Davids part en tournée dans toute la France ! Dotée d’une tessiture exceptionnelle de 4 octaves, elle est l’une des rares artistes contemporaines capables de rendre hommage au répertoire légendaire de Whitney Houston. Révélée en 2017 grâce à ses performances mémorables dans les émissions de la BBC et à l’Apollo Theater, elle enchaîne depuis plus de 200 concerts à travers le monde, offrant une interprétation époustouflante et fidèle de la diva inoubliable. .
7 Boulevard Lamarck
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 lesrivesdauron@coulisses.fr
English :
Come and listen to the sweet voice of Belinda Davids
German :
Kommen Sie und lauschen Sie der sanften Stimme von Belinda Davids
Italiano :
Venite ad ascoltare la dolce voce di Belinda Davids
Espanol :
Ven a escuchar la dulce voz de Belinda Davids
