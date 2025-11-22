Belinda Davids Dole La Commanderie Dole

Belinda Davids Dole

Belinda Davids, the greatest love of all, tribute to Whitney Houston, en concert le 22 novembre 2025 à La Commanderie de Dole. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions.

Après QUEEN, ELTON JOHN et JJ GOLDMAN, Richard WALTER PRODUCTIONS relève le défi de nous faire revivre le spectacle d’une autre icône mondiale, Reine de la soul et du RnB, celle qui fut peut-être la plus grande chanteuse de tous les temps WHITNEY HOUSTON !

La Diva sera réincarnée par la chanteuse Belinda Davids qui est l’une des seules voix contemporaines à posséder une tessiture de 4 octaves nécessaires pour interpréter les chansons de WHITNEY HOUSTON.

En 2017, Belinda Davids remporte l’émission “Even Better Than the Real Thing” de la BBC, animée par Paddy McGuinness. Elle y donnera une interprétation époustouflante du titre I Will Always Love You” qu’elle interprétera ensuite à l’Apollo Theater de Fox TV, animée par Steve Harvey.

Deux performances qui marqueront à jamais le public et seront le point de départ d’une carrière fulgurante suivie de plus de 200 concerts dans le Monde. .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

