SIMPLY RED – ZENITH NANTES METROPOLE St Herblain

SIMPLY RED Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Achat limité à 8 billets par commandeSoyez parmi les premiers à réserver vos billets. Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du mercredi 09 octobre 2024 10h00 au jeudi 10 octobre 2024 22h00En 2025, Simply Red fêtera son 40e anniversaire. Pour marquer cette étapeimpressionnante, le groupe, formé en 1985 à Manchester par Mick Hucknall, reprend laroute en 2025 et passera par la France en novembre prochain pour 3 concertsexceptionnels. L’occasion de découvrir sur scène les titres les plus emblématiques dugroupe, de leur premier album “Picture Book“ jusqu’à “Time“ leur treizième opus sortien 2023.Avec plus de 60 millions d’albums vendus dans le monde et de nombreusesrécompenses reçues, Simply Red reste à ce jour un des groupes de brit-pop les pluspopulaires de sa génération

ZENITH NANTES METROPOLE ZAC AR MOR 44800 St Herblain 44