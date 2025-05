Bella et Louis en concert au Camping du Domaine de la Faurie – Camping du Domaine de la Faurie Séniergues, 7 juin 2025 19:00, Séniergues.

Lot

Bella et Louis en concert au Camping du Domaine de la Faurie Camping du Domaine de la Faurie 1276 route de la Faurie Séniergues Lot

Début : 2025-06-07 19:00:00

2025-06-07

Concert Live Guitare, chant en compagnie de Bella et Louis, reprises pop soul

Rdv à 19h au camping, concert gratuit et ouvert à tous, une consommation ou une réservation au restaurant est obligatoire. Pensez à réserver ! .

Séniergues 46240 Lot Occitanie +33 5 65 21 14 36

English :

Live guitar and vocals concert with Bella and Louis, pop soul covers

German :

Live-Konzert Gitarre, Gesang in Begleitung von Bella und Louis, Pop-Soul-Covers

Italiano :

Concerto dal vivo chitarra e voce con Bella e Louis, cover pop soul

Espanol :

Concierto de guitarra y voz en directo con Bella y Louis, versiones pop soul

