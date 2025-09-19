Bella Gate Péronne

Avenue de la République Péronne Somme

Bella Gate est une artiste londonienne de 24 ans qui écrit depuis l’âge de neuf ans et enregistre depuis l’âge de 16 ans.

Elle s’est beaucoup produite à Barcelone, où elle a vécu de septembre 2022 à juillet 2023. Elle a sorti son premier single, Self-Erosion, en mars 2022. Alors qu’elle se trouvait à Barcelone, elle a enregistré son premier album aux studios Sol de Sants et RoomTo, avec l’aide à distance du producteur Jordan Round, basé au Royaume-Uni. L’album, comme son premier single, a été masterisé à Abbey Road par Geoff Pesche.

Bella Gate sera sur la scène de l'Espace Mac Orlan à l'occasion de l'ouverture de la saison culturelle 2025-2026.

Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France

