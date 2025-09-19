Bella Gate Péronne
Bella Gate
Avenue de la République Péronne Somme
Début : 2025-09-19 20:00:00
Bella Gate est une artiste londonienne de 24 ans qui écrit depuis l’âge de neuf ans et enregistre depuis l’âge de 16 ans.
Elle s’est beaucoup produite à Barcelone, où elle a vécu de septembre 2022 à juillet 2023. Elle a sorti son premier single, Self-Erosion, en mars 2022. Alors qu’elle se trouvait à Barcelone, elle a enregistré son premier album aux studios Sol de Sants et RoomTo, avec l’aide à distance du producteur Jordan Round, basé au Royaume-Uni. L’album, comme son premier single, a été masterisé à Abbey Road par Geoff Pesche.
Bella Gate sera sur la scène de l’Espace Mac Orlan à l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle 2025-2026. 0 .
Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France
