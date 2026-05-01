Pignan

BELLE BROCANTE PIGNAN

Allée des Acacias Pignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La 13ème édition de cette Belle Brocante aura lieu le lundi de Pentecôte 25 mai 2026 dans le parc du château de Pignan.

Le parking et l’entrée seront gratuits, les horaires d’ouverture pour les visiteurs seront de 8 heures à 18 heures.

La 13ème édition de cette Belle Brocante aura lieu le lundi de Pentecôte 25 mai 2026 dans le parc du château de Pignan.

Le parking et l’entrée seront gratuits, les horaires d’ouverture pour les visiteurs seront de 8 heures à 18 heures.

Nous afficherons complet et nous aurons environ 40 exposants qui proposeront aux visiteurs:

Des meubles, tableaux, bronzes, bibelots, livres et livres anciens, de la BD, de l’Art de la table, des disques vinyles…

Comme les années précédentes, nos visiteurs auront le plaisir de retrouver notre traiteur Raphou, des Food Trucks cafés et glaces seront également à leur disposition sans oublier notre bar à vins et champagne. .

Allée des Acacias Pignan 34570 Hérault Occitanie +33 6 25 17 16 76 brocartcommtp@gmail.com

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English :

The 13th edition of the Belle Brocante will take place on Whit Monday, May 25, 2026 in the grounds of the Château de Pignan.

Parking and admission will be free, and opening hours for visitors will be from 8 a.m. to 6 p.m.

L’événement BELLE BROCANTE PIGNAN Pignan a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER