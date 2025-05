BELLE BROCANTE SAINT GEORGES D’ORQUES – Saint-Georges-d’Orques, 29 mai 2025 07:00, Saint-Georges-d'Orques.

Hérault

BELLE BROCANTE SAINT GEORGES D’ORQUES 21 Avenue de Montpellier Saint-Georges-d’Orques Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

La Belle Brocante aura lieu le 29 mai 2025 à la cave coopérative de Saint Georges d’Orques !

Une quarantaine d’exposants qui proposeront aux visiteurs:

des meubles, tableaux, bronzes, bibelots et livres anciens, de l’Art de la table, des disques vinyles, de l’Art populaire…

Nos visiteurs trouveront sur place des Foodtrucks et une dégustation de vins proposée par la cave coopérative. .

21 Avenue de Montpellier

Saint-Georges-d’Orques 34680 Hérault Occitanie +33 6 25 17 16 76 brocartcommtp@gmail.com

English :

La Belle Brocante will take place on May 29, 2025 at the Saint Georges d’Orques cooperative winery!

Some forty exhibitors will be offering visitors:

antique furniture, paintings, bronzes, trinkets and books, tableware, vinyl records, folk art…

German :

La Belle Brocante findet am 29. Mai 2025 in der Genossenschaftskellerei von Saint Georges d’Orques statt!

Rund 40 Aussteller werden den Besuchern etwas anbieten:

möbel, Bilder, Bronzen, Nippes und alte Bücher, Tischkultur, Schallplatten, Volkskunst…

Italiano :

La Belle Brocante avrà luogo il 29 maggio 2025 presso la cantina cooperativa di Saint Georges d’Orques!

Una quarantina di espositori proporranno ai visitatori

mobili, dipinti, bronzi, vecchi ninnoli e libri, oggetti per la tavola, dischi in vinile, arte popolare…

Espanol :

La Belle Brocante tendrá lugar el 29 de mayo de 2025 en la bodega cooperativa de Saint Georges d’Orques

Unos cuarenta expositores ofrecerán a los visitantes

muebles, cuadros, bronces, baratijas y libros antiguos, vajillas, discos de vinilo, arte popular…

