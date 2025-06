Belle de Bitume – Parc du Grand Blottereau Nantes 22 juin 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-22 14:00 – 17:00

Gratuit : non Gratuit sans inscription

Déambulation contée participative tout public alliant culture et nature. Une création moderne au sein de laquelle se mélangent les arts : contes, chant, street art et poésie des noms populaires donnés aux plantes.Le public initié aux mystères du vivant et participant à une leçon de botanique atypique, est invité à inscrire sur le sol le nom des « herbes folles”.Spectacle vivant d’éducation populaire

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000