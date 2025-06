BELLE-ISLE EN LIVRES – Agde 1 juillet 2025 07:00

Hérault

BELLE-ISLE EN LIVRES Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Dans l’enceinte du parc historique de Belle-Isle, le temps d’un été, la bibliothèque éphémère sera accessible gratuitement.

Cet été, la Médiathèque Agathoise et le château Laurens s’associent à nouveau pour vous proposer un lieu de lecture insolite.

Dans l’enceinte du parc historique de Belle-Isle, le temps d’un été, la bibliothèque éphémère sera accessible gratuitement.

Sur place, vous pourrez consulter des livres pour tous les âges, faisant écho, pour partie, au “rêve d’Orient” d’Emmanuel Laurens et à l’art des jardins. Vous découvrirez aussi des ouvrages variés, des jeux, des journaux pour un moment de détente culturel et convivial. .

Avenue Raymond Pitet

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00

English : BELLE-ISLE EN LIVRES

For the duration of the summer, the temporary library in Belle-Isle historic park will be open to the public free of charge.

German : BELLE-ISLE EN LIVRES

Auf dem Gelände des historischen Parks Belle-Isle wird für die Dauer eines Sommers die vorübergehende Bibliothek kostenlos zugänglich sein.

Italiano :

Per tutta l’estate, la biblioteca temporanea nel parco storico di Belle-Isle sarà aperta al pubblico gratuitamente.

Espanol : BELLE-ISLE EN LIVRES

Durante todo el verano, la biblioteca temporal del parque histórico Belle-Isle estará abierta al público gratuitamente.

L’événement BELLE-ISLE EN LIVRES Agde a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE