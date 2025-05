« Belle journée » par Pamela Is Dead et Dilezed Photographies Exposition – L’Atelier Papier Brest, 20 juin 2025 14:00, Brest.

Début : 2025-06-20 14:00:00

fin : 2025-08-06 18:00:00

Pamela is dead fabrique des masques en papier mâché et en matériaux naturels séchés. Elle travaille essentiellement pour la photographie ou pour des clips musicaux. Collaboration fréquente avec le duo de photographes belges Mothmeister. Elle a même créé les masques pour le cirque Zingaro lors d’une lecture du livre de Bartabas.

Dilezed (Délaissé en breton) est un découvreur de ruines. Il parcourt l’Europe pour photographier des lieux désertés châteaux, sanatorium, usines, institutions il fait ce qu’on appelle de l’urbex. C’est la seconde exposition de Dilezed à L’Atelier papier.

Ils présentent en avant-première cette série de photographies en moyen et grand tirage papier.

Quand ils se sont rencontrés, ils se sont dit qu’ils devaient faire un projet artistique ensemble. Ils avaient peu de temps. Dilezed connaissait les lieux, Pamela a rempli sa voiture de ses vieilles robes et de certains de ses masques

Une journée de spectacle. Ils ont mis en scène le bal macabre. Il y a tout du gothique du XIXe anglais, le décor est digne des illustrations des romans de Mary Shelley, des ambiances à la Edgar Poe et des films terrifiants. La mort rôde dans les vestiges sombres, les rideaux en lambeaux, les escaliers qui tuent, tous les détails sont inquiétants. Les jeux de lumières sont parfaitement maîtrisés. Les costumes et les masques font leurs effets, dignes des masques d’Ensor ou de certains tableaux de Goya. Au-delà des références et des traditions nombreuses autour du macabre et du fantastique, le spectacle fonctionne. Frayeur et attraction, purge et chuchotement, on flirte avec les esprits, les tabous qui hantent toutes les sociétés et toutes les époques. L’Ankou, la faucheuse, les spectres, les zombies …

Du 20 juin au 6 août à l’Atelier papier

Entrée libre et gratuite .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

