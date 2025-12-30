BELLE LURETTE THEATRE DU GYMNASE Paris

BELLE LURETTE Début : 2026-02-01 à 16:30. Tarif : – euros.

BELLE LURETTEOpéra-bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach.Belle Lurette, une jeune blanchisseuse, rêve d’amour sincère. Mais le duc de Marly, bien décidé à toucher l’héritage de sa tante, veut l’épouser pour une simple transaction.Le duc de Marly sera déshérité s’il ne se marie pas. Il décide donc d’épouser la première venue. Son intendant, Malicorne, qui a des remords pour avoir lâché la blanchisseuse Marceline quelques années plus tôt, lui en propose une autre, Belle Lurette : jeune, vertueuse et gentille, au service de Madame Marceline. Celle-ci recherche le sacripant qui l’a lâchée autrefois. Belle Lurette, réalisant après coup que le duc de Marly ne l’aime pas, fait pression sur le duc jusqu’à ce que celui-ci promette de faire casser le mariage. Mais celui-ci réalise que cette blanchisseuse lui a probablement sauvé la vie, et qu’elle est vraiment bien jolie.Auteur Jacques OffenbachMise en scène Yves CoudrayDirection musicale Laurent GoossaertOrchestre Orchestre du Théâtre de RungisAvec Béatrice Grinfled, Hippolyte Bruneau, Marie-Charlotte Nantas, Adrien Le Doré, Didier Chalu, Jean-Philippe Monatte, Sébastien Ferri, Lauris Stéphani, Myriam Berthieu, Noisette NarboniDurée : 2H00Choeur Les Tréteaux Lyriques

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris 75