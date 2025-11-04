Belle-mère à vendre Le Kursaal Besançon
Belle-mère à vendre Le Kursaal Besançon dimanche 18 janvier 2026.
Belle-mère à vendre
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Comédie. Pour qu’il n’y ait plus de belle-mère, il faudrait qu’il n’y ait plus de mariage…
Josette est une belle-mère comme il n’en existe qu’en caricature.
Un spectacle drôle où certains y retrouveront leur belle-mère.
1h10 de quiproquos et de rebondissements.
Organisateur OURAGAN DU RIRE .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55
English : Belle-mère à vendre
German : Belle-mère à vendre
Italiano :
Espanol :
L’événement Belle-mère à vendre Besançon a été mis à jour le 2025-11-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON