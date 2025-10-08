Belle-mère à vendre Châteauroux
Belle-mère à vendre Châteauroux vendredi 23 janvier 2026.
Belle-mère à vendre
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
L’Ouragan du rire vous présente la comédie Belle-mère à vendre !
Pour qu’il n’y ait plus de belle-mère, il faudrait qu’il n’y ait plus de mariage… Josette est une belle-mère comme il n’en existe qu’en caricature. Un spectacle drôle où certains y retrouveront leur belle-mère. 1h10 de quiproquos et de rebondissements.
Spectacle accessible à partir de 12 ans.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74
English :
L’Ouragan du rire presents the comedy Mother-in-law for sale !
German :
Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen die Komödie Schwiegermutter zu verkaufen !
Italiano :
L’Ouragan du rire presenta la commedia Suocera in vendita !
Espanol :
¡L’Ouragan du rire presenta la comedia Suegra en venta !
L’événement Belle-mère à vendre Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme