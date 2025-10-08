Belle-mère à vendre Châteauroux

Belle-mère à vendre

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’Ouragan du rire vous présente la comédie Belle-mère à vendre !

Pour qu’il n’y ait plus de belle-mère, il faudrait qu’il n’y ait plus de mariage… Josette est une belle-mère comme il n’en existe qu’en caricature. Un spectacle drôle où certains y retrouveront leur belle-mère. 1h10 de quiproquos et de rebondissements.

Spectacle accessible à partir de 12 ans.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

English :

L’Ouragan du rire presents the comedy Mother-in-law for sale !

German :

Der Lach-Orkan präsentiert Ihnen die Komödie Schwiegermutter zu verkaufen !

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta la commedia Suocera in vendita !

Espanol :

¡L’Ouragan du rire presenta la comedia Suegra en venta !

