BELLE MERE A VENDRE KINEPOLIS Lille

BELLE MERE A VENDRE Début : 2026-01-16 à 16:00. Tarif : – euros.

Que serait le mariage sans les belles-mères ? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres ! Dans « BELLE-MERE A VENDRE », une comédie haute en couleur, on découvre une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrantes qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer. Entre quiproquos, retournements de situation et surprises hilarantes cette pièce promet des éclats de rire à chaque scène. Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle : le mariage vaut-il vraiment la peine … Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ? Préparez-vous à une soirée mémorable, pleine de fous rires et de situations irrésistiblement drôles! Artiste : MURIEL MONTOSSEYAuteurs : Ludovic GIVRON et Philippe AREZKI

KINEPOLIS 1 rue Chateau d’Isenghien 59160 Lille 59