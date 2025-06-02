BELLE MERE A VENDRE – SALLE BRAUN Metz

BELLE MERE A VENDRE Début : 2026-01-09 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour qu’il n’y ait plus de belle-mère, il faudrait qu’il n’y ait plus de mariage…Josette est une belle-mère comme il n’en existe qu’en caricature.Un spectacle drôle où certains y retrouveront leur belle-mère.1h10 de quiproquos et de rebondissements.Artiste :Nicole Sias

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE BRAUN 18 RUE MOZART 57000 Metz 57