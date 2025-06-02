BELLE MERE A VENDRE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

BELLE MERE A VENDRE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux vendredi 23 janvier 2026.

BELLE MERE A VENDRE Début : 2026-01-23 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour qu’il n’y ait plus de belle-mère, il faudrait qu’il n’y ait plus de mariage…Josette est une belle-mère comme il n’en existe qu’en caricature.Un spectacle drôle où certains y retrouveront leur belle-mère.1h10 de quiproquos et de rebondissements.Artistes :Nicole SiasAuteur(s) :Ludovic Givron, Philippe Areski

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36