BELLE MERE A VENDRE – SALLE PAUL GARCIN Lyon

BELLE MERE A VENDRE Début : 2026-01-17 à 17:00. Tarif : – euros.

Que serait le mariage sans les belles-mères ? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres !Découvrez une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrante, qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer. Entre quiproquos, retournements de situation et surprises hilarantes, cette pièce promet des éclats de rire à chaque scène.Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle : le mariage vaut-il vraiment la peine… Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ?Préparez-vous à une soirée mémorable, pleine de fous rires et de situations irrésistiblement drôles !Artiste :Nicole SiasAuteur(s) :Ludovic Givron, Philippe Areski

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69