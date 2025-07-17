Belle-mère à vendre Troyes

Belle-mère à vendre

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Dans « Belle-mère à vendre », une comédie haute en couleur, on découvre une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrante, qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer.

Insensible, autoritaire et envahissante, elle n’a que faire des états d’âme de celle qui partage la vie de son fils.

Mais si personne ne voudrait d’une telle belle-mère chez soi, imaginez un instant … si on pouvait la vendre !



Entre quiproquos, retournements de situation et surprises hilarantes, cette pièce promet des éclats de rire à chaque scène.

Le personnage se retrouve embarqué dans un tourbillon d’évènements aussi absurdes qu’inattendus, où chacun tente de tirer son épingle du jeu.



Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle le mariage vaut-il vraiment la peine. Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ? Préparez-vous à une soirée mémorable, pleine de fous rires et de situations irrésistiblement drôles ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

