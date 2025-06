Bellême au pas des percherons Office du tourisme du Perche en Normandie Bellême 8 août 2025 14:30

Orne

Bellême au pas des percherons Office du tourisme du Perche en Normandie Boulevard Bansard des Bois Bellême Orne

Début : 2025-08-08 14:30:00

fin : 2025-08-08 18:00:00

2025-08-08

Balades en attelage avec des chevaux percherons dans la cité médiévale de Bellême avec Julien et son attelage.

Départ de l’Office du Tourisme.

Départ toutes les 30 minutes pour environ 20 minutes de promenade.

Sous réserve de conditions météorologiques (forte chaleur ou intempéries).

Payant.

1 à 6 adultes maximum

Office du tourisme du Perche en Normandie Boulevard Bansard des Bois

Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

English : Bellême au pas des percherons

Carriage rides with Percheron horses in the medieval town of Bellême with Julien and his carriage.

Departure from the Tourist Office.

Departure every 30 minutes for a 20-minute ride.

Subject to weather conditions (extreme heat or bad weather).

Charges apply.

1 to 6 adults maximum

German :

Gespannfahrten mit Percheron-Pferden in der mittelalterlichen Stadt Bellême mit Julien und seinem Gespann.

Start am Office du Tourisme.

Abfahrt alle 30 Minuten für ca. 20 Minuten Fahrt.

Vorbehaltlich der Wetterbedingungen (große Hitze oder schlechtes Wetter).

Kostenpflichtig.

1 bis maximal 6 Erwachsene

Italiano :

Passeggiate in carrozza con cavalli Percheron nella città medievale di Bellême con Julien e la sua carrozza.

Partenza dall’Ufficio del Turismo.

Partenza ogni 30 minuti per un giro di 20 minuti.

Soggetto alle condizioni meteorologiche (caldo estremo o maltempo).

Si applicano le tariffe.

da 1 a 6 adulti al massimo

Espanol :

Paseos en carruaje con caballos percherones por la ciudad medieval de Bellême con Julien y su carruaje.

Salida desde la Oficina de Turismo.

Salidas cada 30 minutos para un paseo de 20 minutos.

Sujeto a las condiciones meteorológicas (calor extremo o mal tiempo).

De pago.

de 1 a 6 adultos máximo

