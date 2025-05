BellenaVELO – Bellenaves, 31 mai 2025 11:00, Bellenaves.

Allier

BellenaVELO Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 11:00:00

fin : 2025-05-31 23:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Une fête familiale ouverte à tous sur le thème du vélo démos VTT Trial par des champions internationaux, concours déguisé à vélo, challenge famille vélo-pédalo, défi d’endurance, concert musique électro.

.

Place de la Mairie

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

A family party open to all on the theme of cycling: trial mountain bike demos by international champions, fancy dress bike contest, family bike-pedalo challenge, endurance challenge, electro music concert.

German :

Ein Familienfest für alle zum Thema Fahrrad: Mountainbike-Trial-Demos von internationalen Champions, Fahrradkostüm-Wettbewerb, Familien-Challenge Fahrrad-Pedalo, Ausdauer-Challenge, Elektro-Konzert.

Italiano :

Un festival per famiglie aperto a tutti sul tema del ciclismo: dimostrazioni di trial mountain bike da parte di campioni internazionali, gara di bici in maschera, sfida tra bici e pedali per famiglie, sfida di resistenza, concerto di musica elettronica.

Espanol :

Un festival familiar abierto a todos sobre el tema del ciclismo: demostraciones de trial en bicicleta de montaña a cargo de campeones internacionales, concurso de disfraces en bicicleta, desafío familiar en bicicleta-pedalo, desafío de resistencia, concierto de música electrónica.

L’événement BellenaVELO Bellenaves a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme Val de Sioule