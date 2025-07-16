Belles, belles, belles Comédie Musicale Théâtre de l’Odyssée Périgueux

Belles, belles, belles Comédie Musicale Théâtre de l’Odyssée Périgueux samedi 18 avril 2026.

Théâtre de l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Remontez le temps en musique avec Belles, Belles, Belles, la comédie musicale éclatante de la Compagnie Trabucco qui fait rimer nostalgie avec énergie !

Sur scène, des voix sublimes, des chorégraphies dynamiques et une bonne dose de bonne humeur vous plongeront dans l’ambiance irrésistible des années 60, 70 et 80. Revivez l’esprit festif et glamour de ces décennies mythiques grâce à un florilège de tubes inoubliables qui ont marqué les cœurs et les pistes de danse.

Entre rires, émotions, moments tendres et refrains entraînants, Belles, Belles, Belles vous offre 2 heures de pur bonheur (avec entracte). Un cocktail de chansons cultes, de danse et de comédie à savourer sans modération !

Un spectacle haut en couleurs, à partager entre générations pour fredonner ensemble les succès qui traversent le temps.

Rendez-vous au Théâtre de l’Odyssée à Périgueux le 18 avril 2026 à 15h00. .

Théâtre de l’Odyssée Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

