BELLES BELLES BELLES LA SALICORNE Saujon

BELLES BELLES BELLES Début : 2026-05-27 à 15:00. Tarif : – euros.

Arc en Ciel Productions & la Compagnie Trabucco présentent« Belles, Belles, Belles » – C’est la nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco ! Préparez-vous à un voyage dans un tourbillon de musique, de danse et de bonne humeur avec « Belles, Belles, Belles », un spectacle pétillant !Sur scène, des voix sublimes et des chorégraphies enjouées… pour faire revivre l’esprit festif et glamour des années 60, 70 et 80.Retrouvez les airs inoubliables des artistes qui ont fait briller vos soirées et rythmé vos plus beaux souvenirs.Entre chansons entraînantes, danse et moments de comédie pleins de tendresse et d’humour, « Belles, Belles, Belles » promet une parenthèse magique, éclatante et pleine de vie.Un rendez-vous haut en couleurs pour tous ceux qui veulent retrouver la joie et l’éclat des années dorées… et fredonner à l’unisson des airs qui n’ont pas pris une ride !Un spectacle à ne pas manquer : réservez dès maintenant pour vivre cette expérience inoubliable !

LA SALICORNE ROUTE DE L’ILATTE 17600 Saujon 17