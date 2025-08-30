Belles-forêts en fête Belles-Forêts

Belles-forêts en fête Belles-Forêts samedi 30 août 2025.

Belles-forêts en fête

Rue Principale Belles-Forêts Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30 2025-09-06

Venez participer à deux week-ends de fête !

Samedi 30/08 fête patronale, manèges gratuits, animations foraines tout le week-end, pizzas-flamms dès 19h00, soirée plage 80′, 90′ et 2000′ avec le dancing itinéraire le Sphinx dès 21h30.

Samedi 6/09 pizzas-flamms dès 19h00, soirée summer party 80′ à aujourd’hui avec le dancing itinéraire le Sphinx dès 21h30.Tout public

Rue Principale Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est belles-forets.mairie@wanadoo.fr

English :

Come and take part in two weekends of festivities!

Saturday 30/08: fête patronale, free rides, fairground entertainment all weekend, pizzas-flamms from 7:00 pm, 80′, 90′ and 2000′ beach party with the dancing itinéraire le Sphinx from 9:30 pm.

Saturday 6/09: pizzas-flamms from 7.00 pm, summer party 80′ to today with the dancing itinerary le Sphinx from 9.30 pm.

German :

Nehmen Sie an zwei Festwochenenden teil!

Samstag, 30/08: Patronatsfest, kostenlose Fahrgeschäfte, Kirmesveranstaltungen das ganze Wochenende, Pizzas-Flammkuchen ab 19.00 Uhr, Strandparty 80′, 90′ und 2000′ mit der Dancing Route le Sphinx ab 21.30 Uhr.

Samstag, 6/09: Pizzas-Flammen ab 19.00 Uhr, Sommerparty 80′ bis heute mit Dancing Route le Sphinx ab 21.30 Uhr.

Italiano :

Vieni a divertirti in due weekend!

Sabato 30/08: festa patronale, giostre gratuite, animazione del luna park per tutto il weekend, pizze e fiammelle dalle 19.00, festa in spiaggia 80′, 90′ e 2000′ con l’itinerario danzante della Sfinge dalle 21.30.

Sabato 6/09: pizze e fiammelle dalle 19.00, festa estiva dagli 80′ a oggi con itinerario danzante della Sfinge dalle 21.30.

Espanol :

¡Únase a la diversión durante dos fines de semana!

Sábado 30/08: fiesta patronal, atracciones gratuitas, parque de atracciones todo el fin de semana, pizzas y flambeados a partir de las 19:00 h, fiesta en la playa 80′, 90′ y 2000′ con el baile del itinerario de la Esfinge a partir de las 21:30 h.

Sábado 6/09: pizzas y flambeados a partir de las 19.00 h, fiesta de verano de 80′ hasta hoy con baile del itinerario de la Esfinge a partir de las 21.30 h.

