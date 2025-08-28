Belles Garces Camaret-sur-Mer

Belles Garces Camaret-sur-Mer jeudi 28 août 2025.

Belles Garces

Cabane noire à côté de la tour Vauban Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 20:30:00

fin : 2025-08-30 22:00:00

Date(s) :

2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30

Femmes à la parole ciselée, salée et à la gambette burlesque.

Béa, Clara, Léo, belles garces, jouent au scrabble, boivent du champagne, se chambrent et se confient. Parole ciselée, salée, vraie. Elles se montrent telles qu’elles sont et font mouche.

Tour à tour naïves, impudiques, féministes, écorchés, passionnées elles abordent avec humour et dérision l’astrologie, la physique quantique, la sexualité, la rencontre amoureuse. Dans le salon de Léo, le spectateur entre par une porte qu’elles laissent ouverte et poreuse. .

Cabane noire à côté de la tour Vauban Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 85 96 49 60

