Belles Pierres et Peintures Manoir de Kerhoas Plobannalec-Lesconil

Belles Pierres et Peintures 20 et 21 septembre Manoir de Kerhoas Finistère

gratuité totale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Belles Pierres et Peintures – Exposition au rez de chaussée du Manoir

Manoir de Kerhoas Kerhoas, 29740, Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090490 Le manoir de Kerhoas, exemple d’architecture manoriale du pays bigouden, est un bâtiment construit à la fin du 15e siècle et comprenant plusieurs corps de bâtiments disposés en U autour d’une cour jadis fermée.

L’histoire de ses origines est inconnue, la construction étant probablement l’oeuvre d’une famille de petite noblesse, comme en témoigne son architecture modeste, quoique soignée (porte, décor du pignon). L’ensemble tel qu’il se présente actuellement a pratiquement conservé les dispositions décrites dans un acte notarié de 1753, et semble n’avoir subi que peu de modifications depuis sa construction : seule la façade sud a été légèrement remaniée. L’intérieur est également dans un état de conservation remarquable, qui a conservé les dispositions représentatives du manoir médiéval.

Le manoir de Kerhoas est un des lieux de tournage du film Le Cheval d’orgueil

Journées européennes du patrimoine 2025

Claude Buhannic (pilote et photographe)