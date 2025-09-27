Bellevue est dans la place – Festival des talents Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Bellevue est dans la place – Festival des talents Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:00 – 22:00

Gratuit : oui gratuit Tout public – Age maximum : 99

Cette journée a pour objectif de mettre en avant les talents de Bellevue en donnant l’opportunité à des artistes, artisans et associations de présenter leur travail.L’événement s’articulera autour de 3 zones :- une scène où se produiront des artistes de spectacle vivant (musique, danse, théâtre…)- un marché de créateurs et d’artisans (illustration, gravure, bijoux, couture…)- un espace de restauration porté par des associations actives dans le quartier

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr