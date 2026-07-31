Bellevue est dans la place ! Plan B Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 14:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

Le festival Bellevue est dans la place propose le lundi 19 septembre 2026 plusieurs activités de 14h00 à 21h00. Organisé par les KAPseurs de Bellevue, son but principal est le suivant: permettre la mise en avant des différents talents artistiques du quartiers, qu’il s’agisse de rapeurs, de musiciens, de poètes, de peintres ou d’artistes moins conventionnels.Ainsi nous proposons une scène sur laquelle se produiront une sélection d’artistes habitants du quartier. Nous proposons également une scène ouverte, ainsi qu’un lieu d’exposition pour les artistes plasticiens.À côté de cela, des associations du quartier tiendront des stands pour animer le lieu. Un stand de boissons et de crêpes sera également présent.

Plan B Nantes 44100



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