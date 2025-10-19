Bellevue sur le fil Gare inférieure du téléphérique de Bellevue Les Houches

A partir de 10 ans. Nombre de place limité. Réservation obligatoire avant la veille à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T11:30:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T11:30:00

Face à la gare inférieure du téléphérique de Bellevue, un membre de l’association patrimoniale Dans l’temps, évoquera l’histoire de la mécanisation au pays du Mont-Blanc et l’aventure de cette remontée mécanique, emblématique de la station depuis 1936.

Gare inférieure du téléphérique de Bellevue 61, place de la fruitière 74310 Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 10 54 45 »}] Le téléphérique de Bellevue donne l’occasion de prendre de la hauteur pour admirer un panorama à 360° sur le massif du Mont-Blanc, les aiguilles de Chamonix, la chaîne des Fiz et les Aravis… Arrêt de bus le plus proche : Bellevue Arrêt de train le plus proche : Arrêt Viaduc Sainte-Marie / Les Houches Parkings à proximité : Bellevue / Nant-Jorland

© P-L ROY