BELLINE BROCÉLIANDE Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 21:30 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

B e l l i n e nous embarque dans un set intime et percussif à la croisée des genres et sans règle. Elle façonne une histoire sonore au grès de son instinct et de ses découvertes.Insta Pour cette 23ème édition de Bar-Bars, le Brocéliande vous conseille d’échauffer vos hanches pour profiter d’une programmation boogie, Rock’n’roll, sixties et électro percusive !Attention, une queue-leuleu peut en cacher une autre. Retrouvez aussi, et comme toujours, une belle sélection de vins naturels, bières locales et cuisine inventive dans votre troquet préféré !

BROCÉLIANDE Nantes 44000