Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély

Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély vendredi 14 novembre 2025.

Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts

Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :
2025-11-14

Un quartet à la manière de Chet BAKER Gerry MULLIGAN pour un programme COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIEN .
  .

Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18  aujardindo17@gmail.com

English :

A quartet in the style of Chet BAKER Gerry MULLIGAN for a programme of COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIAN .

German :

Ein Quartett im Stil von Chet BAKER Gerry MULLIGAN für ein Programm COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIEN .

Italiano :

Un quartetto nello stile di Chet BAKER Gerry MULLIGAN per un programma di COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIAN .

Espanol :

Un cuarteto al estilo de Chet BAKER Gerry MULLIGAN para un programa de COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIAN .

L’événement Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme