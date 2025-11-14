Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – Saint-Jean-d’Angély
Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Un quartet à la manière de Chet BAKER Gerry MULLIGAN pour un programme COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIEN .
Plan d’eau Bernouët Avenue de Marennes – AU JARDIN D’Ô Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
A quartet in the style of Chet BAKER Gerry MULLIGAN for a programme of COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIAN .
German :
Ein Quartett im Stil von Chet BAKER Gerry MULLIGAN für ein Programm COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIEN .
Italiano :
Un quartetto nello stile di Chet BAKER Gerry MULLIGAN per un programma di COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIAN .
Espanol :
Un cuarteto al estilo de Chet BAKER Gerry MULLIGAN para un programa de COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIAN .
