Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély

Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:30:00
2025-11-15
COOL JAZZ WEST COAST CALIFORNIEN au PROGRAMME par un QUARTET PHÉNOMÉNAL et des musiciens de renom.
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
CALIFORNIAN COOL JAZZ WEST COAST on the PROGRAM by a PHENOMENAL QUARTET and renowned musicians.
German :
COOL JAZZ WEST COAST KALIFORNIEN am PROGRAMM von einem PHÄNOMENALEN QUARTET und renommierten Musikern.
Italiano :
CALIFORNIAN COOL JAZZ WEST COAST sul PROGRAMMA di un QUARTETTO FENOMENALE e di musicisti rinomati.
Espanol :
CALIFORNIAN COOL JAZZ WEST COAST en el PROGRAMA por un CUARTETO FENOMENAL y músicos de renombre.
L’événement Belmondo et Richardeau Bramerie et Pallemaerts Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-09 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme