Belmontet s'amuse Montcuq-en-Quercy-Blanc

Belmontet s’amuse Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 19 juillet 2025.

Belmontet s’amuse

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 19:00:00

2025-07-19

Venez participez à la fête de Belmontet avec jeux, buvette et goûter toute la journée.

Entrée libre.

Restauration rapide sur place frites, saucisses. .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05

English :

Come and join in the fun at Belmontet: with games, refreshments and snacks all day long.

Free admission.

German :

Nehmen Sie am Fest von Belmontet teil: mit Spielen, Getränken und Snacks den ganzen Tag über.

Freier Eintritt.

Italiano :

Venite a divertirvi a Belmontet: giochi, rinfreschi e spuntini per tutto il giorno.

Ingresso libero.

Espanol :

Venga y únase a la diversión en Belmontet: con juegos, refrescos y aperitivos durante todo el día.

Entrada gratuita.

