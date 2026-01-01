BELOTE À LA MÊLÉE Allenc
BELOTE À LA MÊLÉE Allenc samedi 24 janvier 2026.
BELOTE À LA MÊLÉE
Local du foyer Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Début : 2026-01-24 20:30:00
Soirée Belotte proposée par le Foyer Rural d'Allenc, samedi 24 janvier à 20h30. On vous attend nombreux !
Soirée Belotte proposée par le Foyer Rural d’Allenc, samedi 24 janvier à 20h30. On vous attend nombreux ! .
Local du foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
English :
Belotte evening organized by the Foyer Rural d’Allenc, Saturday January 25 at 8:30pm. We look forward to seeing you there!
