Belote au Savoir Partagé Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn

Belote au Savoir Partagé

Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Belote organisée au Savoir Partagé !

Sur inscription au 07.83.16.40.97 ou par mail lesavoirpartageassociation@gmail.com. .

English : Belote au Savoir Partagé

