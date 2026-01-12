Belote au Savoir Partagé Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn
Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
2026-01-15
Belote organisée au Savoir Partagé !
Sur inscription au 07.83.16.40.97 ou par mail lesavoirpartageassociation@gmail.com. .
Le Savoir Partagé 2 avenue Al Cartero Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01 lesavoirpartageassociation@gmail.com
