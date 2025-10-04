Belote contre le cancer Paray-le-Monial
Belote contre le cancer Paray-le-Monial samedi 4 octobre 2025.
Belote contre le cancer
Hippodrome Paray le monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 13:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
L’association Chez Laurette Fleurs de Mana organise son grand concours solidaire Les Atouts du Cœur: Belote contre le cancer. Une journée conviviale autour de la belote avec 4 parties de 12 donnes, des lots pour les 6 premières doublettes, un menu campagnard dès 19h30, buvette. Ensemble, jouons pour la vie et soutenons la lutte contre le cancer .
Hippodrome Paray le monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 27 46 associationchezlaurette@gmail.com
English : Belote contre le cancer
German : Belote contre le cancer
Italiano :
Espanol :
L’événement Belote contre le cancer Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-09-09 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I