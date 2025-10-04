Belote contre le cancer Paray-le-Monial

Belote contre le cancer Paray-le-Monial samedi 4 octobre 2025.

Belote contre le cancer

Hippodrome Paray le monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 13:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’association Chez Laurette Fleurs de Mana organise son grand concours solidaire Les Atouts du Cœur: Belote contre le cancer. Une journée conviviale autour de la belote avec 4 parties de 12 donnes, des lots pour les 6 premières doublettes, un menu campagnard dès 19h30, buvette. Ensemble, jouons pour la vie et soutenons la lutte contre le cancer .

Hippodrome Paray le monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 27 46 associationchezlaurette@gmail.com

English : Belote contre le cancer

German : Belote contre le cancer

Italiano :

Espanol :

L’événement Belote contre le cancer Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-09-09 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I