Belote conviviale Salle Daniel-Balavoine Yzeure

Belote conviviale

Salle Daniel-Balavoine Le Plessis Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 21:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Pour tout public qui sait jouer. Organisée par l’Essentiel, centre social d’Yzeure.

.

Salle Daniel-Balavoine Le Plessis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For anyone who knows how to play. Organized by l’Essentiel, Yzeure social center.

L’événement Belote conviviale Yzeure a été mis à jour le 2026-02-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région