Belote de la Chandeleur Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois
Belote de la Chandeleur Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 7 février 2026.
Belote de la Chandeleur
Salle André Bourliaud 1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Rassemblement des St Sulpice de France organise son concours de belote.
Les inscriptions se feront sur place.
Chaque participant gagnera un lot.
Lot prévu pour la première équipe féminine et un autre lot pour la première équipe junior. .
Salle André Bourliaud 1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 10 04 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belote de la Chandeleur
L’événement Belote de la Chandeleur Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-05 par Creuse Tourisme