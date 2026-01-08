Belote de la Chandeleur Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois

Belote de la Chandeleur

Salle André Bourliaud 1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le Rassemblement des St Sulpice de France organise son concours de belote.

Les inscriptions se feront sur place.

Chaque participant gagnera un lot.

Lot prévu pour la première équipe féminine et un autre lot pour la première équipe junior. .

+33 6 60 10 04 63

