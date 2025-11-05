Belote de la pétanque Salle des fêtes Sénac

Belote de la pétanque

Salle des fêtes SENAC Sénac Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

Fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

L’association de pétanque La Boule Sénacaise organisent un concours de belote, ouvert à tous.

Les lots à gagner sont nombreux et tous les gagnants repartiront heureux !

Venez profiter de ce moment de détente !

Salle des fêtes SENAC Sénac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 06 80 33 laboulesenacaise@outlook.fr

English :

The pétanque association La Boule Sénacaise is organizing a belote competition, open to all.

There are lots of prizes to be won, and all the winners will go home happy!

Come and enjoy this moment of relaxation!

German :

Der Pétanque-Verein La Boule Sénacaise organisiert einen Belote-Wettbewerb, der für alle offen ist.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen und alle Gewinner werden glücklich nach Hause gehen!

Kommen Sie vorbei und genießen Sie diesen Moment der Entspannung!

Italiano :

L’associazione di pétanque La Boule Sénacaise organizza una gara di belote aperta a tutti.

Ci sono molti premi in palio e tutti i vincitori torneranno a casa felici!

Venite a godervi questo evento rilassante!

Espanol :

La asociación de petanca La Boule Sénacaise organiza un concurso de belote abierto a todos.

Habrá muchos premios y todos los ganadores se irán contentos a casa

Ven y disfruta de este relajante evento

