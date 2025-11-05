Belote de la pétanque Salle des fêtes Sénac
Belote de la pétanque Salle des fêtes Sénac vendredi 9 janvier 2026.
Belote de la pétanque
Salle des fêtes SENAC Sénac Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
L’association de pétanque La Boule Sénacaise organisent un concours de belote, ouvert à tous.
Les lots à gagner sont nombreux et tous les gagnants repartiront heureux !
Venez profiter de ce moment de détente !
.
Salle des fêtes SENAC Sénac 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 06 80 33 laboulesenacaise@outlook.fr
English :
The pétanque association La Boule Sénacaise is organizing a belote competition, open to all.
There are lots of prizes to be won, and all the winners will go home happy!
Come and enjoy this moment of relaxation!
German :
Der Pétanque-Verein La Boule Sénacaise organisiert einen Belote-Wettbewerb, der für alle offen ist.
Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen und alle Gewinner werden glücklich nach Hause gehen!
Kommen Sie vorbei und genießen Sie diesen Moment der Entspannung!
Italiano :
L’associazione di pétanque La Boule Sénacaise organizza una gara di belote aperta a tutti.
Ci sono molti premi in palio e tutti i vincitori torneranno a casa felici!
Venite a godervi questo evento rilassante!
Espanol :
La asociación de petanca La Boule Sénacaise organiza un concurso de belote abierto a todos.
Habrá muchos premios y todos los ganadores se irán contentos a casa
Ven y disfruta de este relajante evento
L’événement Belote de la pétanque Sénac a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65