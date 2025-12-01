Belote de la Saint-Sylvestre & repas Grande-Rivière Château

Belote de la Saint-Sylvestre & repas

salle des fêtes de Château-des-Prés Grande-Rivière Château Jura

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Belote de la Saint-Sylvestre à la vache et repas du Nouvel An.

Le 31 décembre 2025, Château-des-Prés.

Inscription 18h, début du concours 19h 3 manches, 16 donnes,suivi du repas ! Résultat avant minuit

Menu mise en bouche, emincé de volaille, fromage, dessert, café (variante possible selon approvisionnement).

Belote 15€/pers Concours et repas 20€/pers

Réservation 06 23 76 08 97

Organisé par l’association Envergures .

salle des fêtes de Château-des-Prés Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97

