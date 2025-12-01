Belote de la Saint-Sylvestre & repas Grande-Rivière Château
salle des fêtes de Château-des-Prés Grande-Rivière Château Jura
31 décembre 2025 19:00:00
31 décembre 2025 23:59:00
2025-12-31
Belote de la Saint-Sylvestre à la vache et repas du Nouvel An.
Le 31 décembre 2025, Château-des-Prés.
Inscription 18h, début du concours 19h 3 manches, 16 donnes,suivi du repas ! Résultat avant minuit
Menu mise en bouche, emincé de volaille, fromage, dessert, café (variante possible selon approvisionnement).
Belote 15€/pers Concours et repas 20€/pers
Réservation 06 23 76 08 97
Organisé par l’association Envergures .
salle des fêtes de Château-des-Prés Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97
