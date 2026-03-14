Belote de l’APE Arengosse
Belote de l’APE Arengosse vendredi 24 avril 2026.
Belote de l’APE
Salle Polyvalente Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Participez aux concours de belote organisé par l’APE
Buvette et restauration sur place.
4 parties de 12 donnes
16 euros la partie
Participez aux concours de belote organisé par l’APE
Buvette et restauration sur place.
4 parties de 12 donnes
16 euros la partie .
Salle Polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 32 31 36
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English : Belote de l’APE
Take part in the belote competitions organized by the APE
Refreshments and snacks on site.
4 games of 12 deals
16 euros per game
L’événement Belote de l’APE Arengosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Morcenx