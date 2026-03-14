Belote de l’APE

Salle Polyvalente Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Participez aux concours de belote organisé par l’APE

Buvette et restauration sur place.

4 parties de 12 donnes

16 euros la partie

Participez aux concours de belote organisé par l’APE

Buvette et restauration sur place.

4 parties de 12 donnes

16 euros la partie .

Salle Polyvalente Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 32 31 36

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English : Belote de l’APE

Take part in the belote competitions organized by the APE

Refreshments and snacks on site.

4 games of 12 deals

16 euros per game

L’événement Belote de l’APE Arengosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Morcenx